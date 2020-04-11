Защитник «Барыса» Диц потренировался со своей девушкой
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала ролик, в котором показана тренировка защитника казахстанского «Барыса» Даррена Дица.
Видео доступно на странице КХЛ в «Инстаграме».
16 марта казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». КХЛ приняла решение о досрочном завершении розыгрыша Кубка Гагарина.
26-летний Диц в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 32 (11+21) очка при показателе полезности «-2». В пяти встречах Кубка Гагарина защитник забросил три шайбы.
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