Форвард «Эдмонтона» Кейв умер в больнице. Ему было 25 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв скончался в больнице, об этом сообщила его жена Эмили. После кровоизлияния в мозг 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.

Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.