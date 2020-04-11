Вдова хоккеиста «Эдмонтона»: семья находится в шоке. Колби был любим всеми

Эмили, вдова хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, опубликовала заявление в связи со смертью супруга. Колби Кейв скончался в возрасте 25 лет, ранее несколько дней находясь в искусственной коме после кровоизлияния в мозг.
«С большой грустью сообщаю, что Колби Кейв скончался этим утром. Наши семьи, как и я, находятся в шоке. Колби был любим нами, семьёй, друзьями, хоккейным сообществом и ещё многими людьми. Благодарим всех за молитвы в нынешнее трудное время», — приводит сообщение Эмили официальный сайт «Эдмонтона».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.
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