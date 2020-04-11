Форвард Николай Голдобин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
Нападающий Николай Голдобин подпишет контракт с московским ЦСКА, сообщил агент форварда в КХЛ Сергей Исаков. Соглашение 24-летнего хоккеиста с «армейским» клубом будет рассчитано на два сезона.
«У нас есть договорённость с ЦСКА о подписании двухлетнего контракта», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков. В Американской хоккейной лиге Голдобин отыграл за «Ютику» 51 матч, записав в актив 50 (19+31) баллов при показателе полезности "-3".
Грин: Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница
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