Репортёр «Эдмонтона»: Кейва очень любили в раздевалке. У него был характер

Хоккейный журналист Райан Ришо, освещающий матчи «Эдмонтон Ойлерз», прокомментировал смерть нападающего Колби Кейва. 25-летний хоккеист клубной системы скончался в больнице, несколько дней находясь в искусственной коме после кровоизлияния в мозг.
«Кейва очень любили в раздевалке клуба. Я не очень хорошо знал его, но всегда отмечал, что все выделяют его характер. Весь «Эдмонтон» мыслями с его семьей и близкими», — написал журналист в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.
Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз».
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