Форвард «Нефтехимика» Куликов перейдёт в «Автомобилист»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Куликов продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». 28-летний хоккеист подпишет соглашение сроком на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Куликов принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 19 (6+13) очков при показателе полезности "+7" и 16 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 31 секунду за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина на счету Куликова один гол и одна результативная передача при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа.
Куликов выступал за «Нефтехимик» на протяжении всей карьеры, впервые сыграв за «волков» в 2011 году.
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