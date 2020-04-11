Задоров — о коронавирусе: в Колорадо всё не так страшно, как в России

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал о ситуации с коронавирусом в Колорадо.
«В Америке не так всё страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России. В США полмиллиона заразилось, из них 45% — в Нью-Йорке. В Колорадо всего 6000 заражённых, а население штата – 6 миллионов, одна треть Москвы. Умерло 280 человек, это достаточно хороший показатель для нашего штата. У нас тишина. Власти ввели меры предосторожности, но на улицах всё равно много людей, и они держат дистанцию. Всё умно делается, никто не собирается компаниями по 20 человек жарить шашлыки.
Жена от меня больше вешается, чем я от неё. Завтра у дочки день рождения, в том году был плей-офф, сейчас буду тут, будем праздновать в семейном кругу. Классно, постоянно проводим время с семьёй. Поехали, купили велосипеды, на роликах постоянно катаюсь. Поставил хоккейные ворота, нахожу чем заниматься. Всё равно тяжело, скучаю по хоккею, по залу, потому что занимаюсь сейчас только со своим весом. Выживаем как есть», — рассказал Задоров в эфире в «Инстаграме».
- 11 апреля 2020
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