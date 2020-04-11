Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Комиссар НХЛ опубликовал заявление в связи со смертью форварда «Эдмонтона»

Комиссар НХЛ опубликовал заявление в связи со смертью форварда «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн опубликовал официальное заявление в связи со смертью нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва. 25-летний хоккеист клубной системы скончался в больнице, несколько дней находясь в искусственной коме после кровоизлияния в мозг.

«Семья Национальной хоккейной лиги соболезнует в связи с трагической кончиной Колби Кейва, чья жизнь и карьера были символом всего лучшего в нашей игре. Колби следовал за своей хоккейной мечтой вместе с «Эдмонтоном» и «Бостоном». Он был серьёзным и трудолюбивым игроком, им восхищались партнёры и тренеры. А самое главное — он был тёплым и щедрым человеком, его любили все, кому посчастливилось его знать. Выражаем искренние соболезнования его жене Эмили, семье и многочисленным друзьям Колби по всему хоккейному миру», — сказано в заявлении Беттмэна.

«Невозможно вынести эту боль». 25-летний игрок НХЛ Кейв скончался в больнице
Колби Кейв перенёс операцию по удалению кисты, но не смог выкарабкаться.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020