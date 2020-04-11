Задоров: нельзя взять все деньги с хоккеистов, чтобы владельцы ничего не теряли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением об остановленном из-за коронавируса сезоне НХЛ.
«Худший вариант — сезон отменят и у владельцев клубов не будет прибыли. Лига тогда потеряет 1,3 млрд долларов. Из-за того что мы подписали соглашение с НХЛ, эскроу добавится, мы с этим ничего не можем поделать. В этом году эскроу должен был составить 11% от нашей зарплаты. В следующем сезоне эскроу может быть 31%, тогда налоги и эскроу составят 70% зарплаты.
Некоторые футболисты в России не согласились на понижение зарплаты? Может быть, несколько ребят думают, что больше вообще не будут играть в РПЛ, и хотят, чтобы им выплатили деньги. Ты же не можешь взять у них деньги в следующем году, у нас же команды вылетают. Там нет системы, как и везде у нас в стране. Здесь подписан договор с лигой, в России таких договоров нет. У нас постоянные встречи, разговоры. Доходит до того, что есть слухи, что звёздные игроки в следующем году вообще откажутся играть. Хоть это и кажется меркантильным, но отдавать 25% от того контракта, который ты подписывал, это ненормально. Сейчас все страдают, но нельзя все деньги с нас взять, чтобы владельцы ничего не теряли. Думаю, мы договоримся с этим. Надеюсь, сезон не закончится, мы доиграем плей-офф. Если подождём до июня-июля, когда эпидемия пойдёт на спад и Трамп разрешит ходить на арены. Думаю, люди соскучатся по хоккею, будут больше ходить. Олимпиаду отменили. NBC сказало, давайте мы больше денег заплатим, будем полностью показывать плей-офф», — сказал Задоров в эфире «Инстаграма».
- 11 апреля 2020
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