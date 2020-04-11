Гретцки: грустно слышать о смерти Кейва. Он был хоккеистом с блестящим будущим

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал смерть нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва. 25-летний хоккеист клубной системы «нефтяников» сегодня, 11 апреля, скончался в больнице, несколько дней находясь в искусственной коме после кровоизлияния в мозг.
«Моей жене Джанет и мне очень грустно слышать о смерти Колби. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим, но ещё лучше он был как человек. Наши мысли и молитвы сейчас с Эмили и всей семьёй Кейва», — написал Гретцки в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности «–3» и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.
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