Гретцки: грустно слышать о смерти Кейва. Он был хоккеистом с блестящим будущим

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал смерть нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва. 25-летний хоккеист клубной системы «нефтяников» сегодня, 11 апреля, скончался в больнице, несколько дней находясь в искусственной коме после кровоизлияния в мозг.



«Моей жене Джанет и мне очень грустно слышать о смерти Колби. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим, но ещё лучше он был как человек. Наши мысли и молитвы сейчас с Эмили и всей семьёй Кейва», — написал Гретцки в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности «–3» и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.

«Невозможно вынести эту боль». 25-летний игрок НХЛ Кейв скончался в больнице Колби Кейв перенёс операцию по удалению кисты, но не смог выкарабкаться.