В чемпионат Казахстана планирует вступить клуб из Бишкека

Очередным участником чемпионата Казахстана может стать клуб из Бишкека, информирует «Шайба.kz». Ранее в чемпионат Казахстана вступил клуб из Ташкента. Ожидается появление команды из ОАЭ.



В марте представители Киргизии провели предварительные переговоры с одним из специалистов, который ранее тренировал казахстанские команды. Его приглашали с целью создания в республике первого профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионате Казахстана. Однако затем процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



В детском чемпионате Казахстана среди игроков 2009 года рождения уже выступает команда из Бишкека — «Алга». С 2011 года Киргизия является членом ИИХФ, а национальная сборная играет в четвёртом дивизионе.