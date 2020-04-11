В чемпионат Казахстана планирует вступить клуб из Бишкека
Очередным участником чемпионата Казахстана может стать клуб из Бишкека, информирует «Шайба.kz». Ранее в чемпионат Казахстана вступил клуб из Ташкента. Ожидается появление команды из ОАЭ.
В марте представители Киргизии провели предварительные переговоры с одним из специалистов, который ранее тренировал казахстанские команды. Его приглашали с целью создания в республике первого профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионате Казахстана. Однако затем процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В детском чемпионате Казахстана среди игроков 2009 года рождения уже выступает команда из Бишкека — «Алга». С 2011 года Киргизия является членом ИИХФ, а национальная сборная играет в четвёртом дивизионе.
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