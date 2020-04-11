«Извините, соседи». Бурмистров шумно проводит домашнюю тренировку

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров показал, как тренируется дома в условиях карантина из-за коронавируса. Хоккеист шумно занимается на хоккейном тренажёре. Под видео — подпись: «Извините, соседи. Но Александр Бурмистров не знает слова «отдыхать».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.