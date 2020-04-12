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Голдобин: через два года снова попробую попасть в НХЛ

Голдобин: через два года снова попробую попасть в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Николай Голдобин прокомментировал решение подписать двухлетний контракт с московским ЦСКА.

«В «Ванкувере» не хотели меня подписывать, я был разочарован тем, как всё получилось. Рад, что продолжу играть в КХЛ. Через два года снова попробую попасть в НХЛ», — приводит слова Голдобина североамериканский журналист Рик Даливал в «Твиттере».

Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков. В Американской хоккейной лиге Голдобин отыграл за «Ютику» 51 матч, записав в актив 50 (19+31) баллов при показателе полезности "-3".

Форвард Николай Голдобин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
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