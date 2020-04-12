«Лос-Анджелес» подписал 2-летний контракт с защитником Коулом Холтсом

Американский защитник Коул Холтс подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте «королей».
21-летний хоккеист заключил с «Кингз» контракт новичка сроком на два года. В 2018 году он был задрафтован «Лос-Анджелесом» в пятом раунде под общим 134-м номером.
Холтс, родившийся в Стоутоне, штат Висконсин (США), недавно завершил сезон в университетской лиге штата Пенсильвания (NCAA). В 34 играх в этом сезоне он забросил 8 шайб и набрал 30 (8+22) очков, в то время как его лучший результат в карьере был равен 22 очкам. Он занял 10-е место в лиге по количеству очков среди защитников.
Следующий сезон Холтс проведёт в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» — «Онтарио Рейн», который играет в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Для 22-летнего игрока это будет первый сезон на профессиональном уровне.
- 12 апреля 2020
-
01:50
-
00:36
-
00:00
- 11 апреля 2020
-
23:47
-
23:19
-
22:59
-
22:34
-
22:06
-
21:31
-
21:19
-
21:05
-
20:49
-
20:35
-
20:22
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:24
-
16:59
-
16:50
-
16:10
-
15:48
-
15:46
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:48