«Лос-Анджелес» подписал 2-летний контракт с защитником Коулом Холтсом

Американский защитник Коул Холтс подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте «королей».

21-летний хоккеист заключил с «Кингз» контракт новичка сроком на два года. В 2018 году он был задрафтован «Лос-Анджелесом» в пятом раунде под общим 134-м номером.



Холтс, родившийся в Стоутоне, штат Висконсин (США), недавно завершил сезон в университетской лиге штата Пенсильвания (NCAA). В 34 играх в этом сезоне он забросил 8 шайб и набрал 30 (8+22) очков, в то время как его лучший результат в карьере был равен 22 очкам. Он занял 10-е место в лиге по количеству очков среди защитников.

Следующий сезон Холтс проведёт в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» — «Онтарио Рейн», который играет в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Для 22-летнего игрока это будет первый сезон на профессиональном уровне.