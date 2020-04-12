Жена умершего хоккеиста «Эдмонтона» Кейва опубликовала фото с покойным мужем

Эмили Кейв, жена умершего 25-летнего нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, выступила с обращением к покойному мужу, опубликовав с ним совместные фото.

«Моему лучшему другу и любви всей моей жизни, Колби. Моё сердце разбито. Уровень физической, психологической и эмоциональной боли, в которой я себя чувствую, когда думаю о том, чтобы никогда больше не увижу, не прикоснусь к тебе, невыносим. Ты всегда будешь моим героем, самым величайшим, что случалось со мной.

Я не могла представить, что стану вдовой до нашей первой годовщины свадьбы. Несмотря на то, что каждая клеточка моего тела потеряна без тебя, я обещаю и дальше гордиться тобой. Ты был лучшим другом, мужем, и как же я хотела видеть тебя папой.

Скоро увидимся, Колби. Ты будешь на небесах и встретишь меня теплым поцелуем. Ты будешь со мной на каждом шагу. Я не хочу прекращать писать так же, как я не хочу прекращать держать тебя сегодня утром в больнице. Ты для меня всё. Ты всегда будешь жить в моем сердце», — написала Кейв.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Эмили Кейв.

Вчера, 11 апреля, Колби Кейв скончался в больнице после кровоизлияния в мозг. 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.



Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.