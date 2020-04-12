Источник: лучший бомбардир чемпионата Словакии продолжит карьеру в «Северстали»

Чешский нападающий Йиндржих Абдул подписал однолетний контракт с «Северсталью». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в команде и близкий к «Северстали» собеседник.

«Абдул подписал с «Северсталью» контракт на один сезон», — сказал источник в команде, чьи слова подтвердил другой собеседник.

24-летний Йиндржих — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах за «Слован» чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени.

Абдул играл за сборные Чехии всех возрастов. Последние четыре сезона провёл в Словакии. В прошлом чемпионате нападающий показал лучшие статистические показатели в карьере. Ранее сообщалось, что чешский нападающий продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ.