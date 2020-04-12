Железков: был удивлён планами «Адмирала» о пропуске сезона. Ничто такого не предвещало

Нападающий «Амура» Артём Железков поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса и отказом «Адмирала» от участия в новом сезоне КХЛ.
«Зимой летали в Китай на спаренные матчи, то напряжение почувствовали – тепловые датчики в аэропорту и на стадионе, маски. Но в России эпидемии тогда не было, переживаем её сейчас вместе со всей страной.
Сейчас я в родном Нижнем Тагиле. Слава богу, у нас в городе пока ни одного случая коронавируса зафиксировано не было, самоизоляция не такая жёсткая, как в Москве. Тем не менее напряжение чувствуется, все необходимые процедуры соблюдаем.
Честно говоря, удивился, узнав о планах «Адмирала» пропустить сезон КХЛ. Ничто такого развития событий не предвещало. Знаю, в шоке были и многие хоккеисты «Адмирала», с кем общаюсь.Это удар и для болельщиков клуба, для всего Дальнего Востока.
Всё-таки дерби «Амур» – «Адмирал» – главный матч для дальневосточников и, наверное, одна из визитных карточек КХЛ. Надеюсь, когда эпидемия завершится, Владивосток может пересмотреть своё решение. Этой же точки зрения придерживаются многие хоккеисты», – цитирует Железкова Russia-Hockey.
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