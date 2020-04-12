У голкипера «Авангарда» Гарипова родился сын. Ребёнка назвали Халидом

У голкипера омского «Авангард» Эмиля Гарипова родился сын. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказал заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхудтинов. Издание «Спорт Бизнес Online» сообщает, что новорождённого назвали Халидом.

Чиновник поздравил Гарипова с важным в жизни событием, выложив совместное фото с прошлогодней свадьбы хоккеиста. В июне 2019 года Эмиль женился на внучке татарского писателя Разиля Валеева Джамиле.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Халила Шайхутдинова.

28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).