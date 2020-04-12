Пуустинен — об отъезде из России: думал про чартер, но в итоге улетел на обычном самолёте
Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен рассказал, как покидал Россию и чем занимается сейчас в Финляндии.
«Был обычный регулярный рейс коммерческой авиакомпании. Не могу сказать, что были какие-то серьёзные трудности. В Москве была задержка при пересадке, но всё прошло нормально, я дома. Про чартер тоже думал, но в итоге улетел на обычном самолёте.
Сейчас не так просто найти себе занятие, поэтому не могу сказать, что я чем-то целенаправленно занят. До сих пор нахожусь на карантине, поскольку приехал из России. У нас все, кто приехал из других стран, садятся на двухнедельный карантин. Так что я просто сижу дома», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.
«Все хотели закончить сезон КХЛ. Жаль, но уже не узнать, на что была способна «Сибирь»
Лучший снайпер «Сибири» Юусо Пуустинен надеется, что следующий год станет для его команды триумфальным и не верит в сезон без легионеров.
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