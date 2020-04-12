Пуустинен — об отъезде из России: думал про чартер, но в итоге улетел на обычном самолёте

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен рассказал, как покидал Россию и чем занимается сейчас в Финляндии.

«Был обычный регулярный рейс коммерческой авиакомпании. Не могу сказать, что были какие-то серьёзные трудности. В Москве была задержка при пересадке, но всё прошло нормально, я дома. Про чартер тоже думал, но в итоге улетел на обычном самолёте.

Сейчас не так просто найти себе занятие, поэтому не могу сказать, что я чем-то целенаправленно занят. До сих пор нахожусь на карантине, поскольку приехал из России. У нас все, кто приехал из других стран, садятся на двухнедельный карантин. Так что я просто сижу дома», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.