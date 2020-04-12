Корсунский: «Барыс» не пойдёт в чемпионат Казахстана. Не тот уровень
Бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский поделился мнением о возможном переходе «Барыса» из КХЛ в чемпионат Казахстана, если борьба с пандемией коронавируса затянется и границы останутся надолго закрытыми.
«Ну пусть поиграют. Но «Барыс», по-моему, на это не пойдёт. Не тот уровень. Против них ребята будут биться, травмироваться и их травмировать, тут палка о двух концах. Играть можно, но небезопасно. Классность хоккеисты потеряют, потому что будут играть на одном коньке, а это уже не то», – цитирует Корсунского Sports.kz.
Ранее бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана прокомментировал возможное появление на посту главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана Евгения Корешкова.
Корсунский: у Корешкова был конфликт в «Барысе», теперь он сам туда никогда не пойдёт
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