Корсунский: «Барыс» не пойдёт в чемпионат Казахстана. Не тот уровень

Бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский поделился мнением о возможном переходе «Барыса» из КХЛ в чемпионат Казахстана, если борьба с пандемией коронавируса затянется и границы останутся надолго закрытыми.

«Ну пусть поиграют. Но «Барыс», по-моему, на это не пойдёт. Не тот уровень. Против них ребята будут биться, травмироваться и их травмировать, тут палка о двух концах. Играть можно, но небезопасно. Классность хоккеисты потеряют, потому что будут играть на одном коньке, а это уже не то», – цитирует Корсунского Sports.kz.

Ранее бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана прокомментировал возможное появление на посту главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана Евгения Корешкова.