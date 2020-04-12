Рекордсмен ВХЛ Кицын — о возвращении в КХЛ: надеюсь, получится найти там работу
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын, установивший в этом сезоне бомбардирский рекорд в ВХЛ, заявил, что надеется на возвращение в КХЛ.
«Пока я игрок команды «Металлург», у нас контракт до 30 апреля. А когда закончится, буду рассматривать все предложения и выберу оптимальное. Естественно, буду захватывать и варианты в КХЛ. Надеюсь, получится найти работу там.
У меня особо времени не было следить за КХЛ, но очевидно, что ЦСКА был бы в финале своей конференции как минимум. Н, а на Востоке ожидал большего от «Авангарда». Не очень следил, но сейчас читаешь какие-то новости, статьи — все говорят, что они должны были повторить прошлогодний результат, но в сезоне у них были проблемы», — цитирует Кицына пресс-служба ВХЛ.
Победитель МЧМ-2011 Кицын обновил бомбардирский рекорд ВХЛ
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