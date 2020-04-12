Капитан «Эдмонтона» Макдэвид отреагировал на смерть одноклубника Кейва

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал смерть от кровоизляния в мозг одноклубника — Колби Кейва.
«Сегодня очень тяжело на сердце. Колби был удивительным человеком, всегда заряжал энергией и позитивом нашу раздевалку и просто жизнь. Нам будет очень не хватать Кейвера. Посылаю всю мою любовь его жене Эмили и всей семье Кейва в это трудное время», – написал Макдэвид в «Твиттере».
Вчера, 11 апреля, Колби Кейв скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.
Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. В регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, набрав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.
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