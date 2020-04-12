Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кому из россиян пора вернуться из Америки в КХЛ?

Кому из россиян пора вернуться из Америки в КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 11 апреля, стало известно, что нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин подпишет контракт с московским ЦСКА.

Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кому из россиян пора вернуться из Америки в КХЛ?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

В опрос включены игроки на истекающих контрактах в Северной Америке, а также хоккеисты, засидевшиеся за океаном и имеющие слабые перспективы закрепиться на ведущих ролях в своём клубе НХЛ.

Голдобин: через два года снова попробую попасть в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020