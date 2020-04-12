Тимминс: надеемся, Романов поможет «Монреалю» выйти на следующий уровень
Ассистент генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Тревор Тимминс поделился мнением о российском защитнике Александре Романове, который в ближайшее время может заключить контракт с канадским клубом.
«Очень энергичный хоккеист. И всегда улыбается. По характеру очень похож на нападающего Брендана Галлахера. У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, его карьера будет успешной и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень», — цитирует Тимминса пресс-служба НХЛ.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.
Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:00
-
04:08
-
03:32
-
01:50
-
00:36
-
00:00
- 11 апреля 2020
-
23:47
-
23:19
-
22:59
-
22:34
-
22:06
-
21:31
-
21:19
-
21:05
-
20:49
-
20:35
-
20:22
-
19:51
Партнерский контент