Тимминс: надеемся, Романов поможет «Монреалю» выйти на следующий уровень

Ассистент генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Тревор Тимминс поделился мнением о российском защитнике Александре Романове, который в ближайшее время может заключить контракт с канадским клубом.

«Очень энергичный хоккеист. И всегда улыбается. По характеру очень похож на нападающего Брендана Галлахера. У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, его карьера будет успешной и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень», — цитирует Тимминса пресс-служба НХЛ.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.