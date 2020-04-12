Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тимминс: надеемся, Романов поможет «Монреалю» выйти на следующий уровень

Тимминс: надеемся, Романов поможет «Монреалю» выйти на следующий уровень
Хоккей / НХЛ 0

Ассистент генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Тревор Тимминс поделился мнением о российском защитнике Александре Романове, который в ближайшее время может заключить контракт с канадским клубом.

«Очень энергичный хоккеист. И всегда улыбается. По характеру очень похож на нападающего Брендана Галлахера. У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, его карьера будет успешной и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень», — цитирует Тимминса пресс-служба НХЛ.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.

Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020