Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое

Российский нападающий Николай Голдобин, который в следующем сезоне будет играть за ЦСКА, прокомментировал решение покинуть систему «Ванкувер Кэнакс».

«Было очень тяжело. Ходил расстроенный, поникший. Не ожидал, что так произойдёт. Летом подписал двусторонний контракт. Думал, у меня будет офигенный год и следом подпишу ещё один, но всё пошло не по плану.

За все эти годы понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя: обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло.

Посмотрим, как сложится жизнь. При нынешнем тренере, конечно, не очень хотелось бы. Но после моего ухода фанаты писали мне миллион сообщений, как они будут скучать. Меня там очень любят. Это приятно», – цитирует Голдобина «Спорт-экспресс».