Биссонетт: коронавирус побудил к трезвой жизни, теперь почти не пью

Известный в прошлом тафгай НХЛ, а ныне ведущий скандального подкаста Пол Биссонетт рассказал о влиянии эпидемии коронавируса на жизнь.

«Очень многое пережил, много сложных ситуаций, но никогда не испытывал ничего столь тревожного, как сейчас с коронавирусом. Признаюсь, был просто напуган, когда осознал масштабы происходящего. Всегда был человеком, который во всём ищет позитив, старался высмеивать опасность, риск. Но с этими смертями, которые растут и в США, и по всей планете… Опасность угрожает всем. Над пандемией просто невозможно смеяться. Я смеялся над всеми соперниками, но первый раз не нашёл способа похохотать над нынешним оппонентом, хотя он такой маленький.



Но пандемия может стать и мотиватором. Прекрасная возможность извлечь больше опыта и стать сильнее. Я, например, через три года после завершения карьеры стал больше заботиться о здоровье. 1 января решил сократить употребление алкоголя, а опасность коронавируса ещё больше побуждает к трезвой жизни, так что теперь почти не пью. Давайте попробуем извлечь максимум пользы из этой ситуации. Сейчас у нас есть время, не стоит тратить его впустую», — сказал Биссонетт в выпуске своего подкаста Spittin Chiclets.