Биссонетт: коронавирус побудил к трезвой жизни, теперь почти не пью

Известный в прошлом тафгай НХЛ, а ныне ведущий скандального подкаста Пол Биссонетт рассказал о влиянии эпидемии коронавируса на жизнь.
«Очень многое пережил, много сложных ситуаций, но никогда не испытывал ничего столь тревожного, как сейчас с коронавирусом. Признаюсь, был просто напуган, когда осознал масштабы происходящего. Всегда был человеком, который во всём ищет позитив, старался высмеивать опасность, риск. Но с этими смертями, которые растут и в США, и по всей планете… Опасность угрожает всем. Над пандемией просто невозможно смеяться. Я смеялся над всеми соперниками, но первый раз не нашёл способа похохотать над нынешним оппонентом, хотя он такой маленький.
Но пандемия может стать и мотиватором. Прекрасная возможность извлечь больше опыта и стать сильнее. Я, например, через три года после завершения карьеры стал больше заботиться о здоровье. 1 января решил сократить употребление алкоголя, а опасность коронавируса ещё больше побуждает к трезвой жизни, так что теперь почти не пью. Давайте попробуем извлечь максимум пользы из этой ситуации. Сейчас у нас есть время, не стоит тратить его впустую», — сказал Биссонетт в выпуске своего подкаста Spittin Chiclets.
- 12 апреля 2020
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:00
-
04:08
-
03:32
-
01:50
-
00:36
-
00:00
- 11 апреля 2020
-
23:47
-
23:19
-
22:59
-
22:34
-
22:06
-
21:31