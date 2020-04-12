Агент Романов — об отъезде россиян в НХЛ: если есть какие-то сомнения, оставайтесь

Хоккейный агент Станислав Романов оценил вероятность переезда игроков ЦСКА Ильи Сорокина и Кирилла Капризова в НХЛ.

«Сорокин — вратарь уровня НХЛ, у него всё получится. Капризов давно является игроком такого же калибра, трудностей быть не должно. Если есть интерес, надо думать и принимать решение. В НХЛ никаких гарантий быть не может, надо добиваться и выгрызать. Если понимаешь, что тебя ничто не ограничивает, — езжай, если есть какие-то сомнения, оставайся», — цитирует Романова «Матч ТВ».

Клубам НХЛ не разрешено подписывать с хоккеистами контракты, действие которых начнётся в сезоне-2019/2020, однако «Миннесота» надеется договориться с лигой, так как формат окончания регулярного чемпионата и плей-офф могут быть нестандартными. В этом случае Капризов может уехать в «Уайлд» уже в этом сезоне.