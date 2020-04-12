Экс-форвард «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру в 39 лет

Известный шведский нападающий Тони Мортенссон завершил карьеру после двух сезонов, проведённых в клубе второй шведской лиги, «Альмтуна», сообщает Hockey Sverige.
В этом сезоне 39-летний Мортенссон забросил 10 шайб и сделал 32 результативные передачу в 51 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-8» и набрав 30 штрафных минут. Тони был ассистентом капитана.
Тони провёл шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Один год отыграл за казанский «Ак Барс» и пять лет — за петербургский СКА. В составе обеих команд швед по одному разу завоёвывал Кубок Гагарина. В составе казанского клуба Тони победил в плей-офф КХЛ ровно 11 лет назад, 12 апреля 2009 года.
В составе сборной Швеции Мортенссон выиграл чемпионат мира 2006 года и дважды становился бронзовым призёром мирового первенства.
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