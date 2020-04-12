У нападающего «Локомотива» Красковского родилась дочь. Ребёнка назвали Паулиной
У форварда «Локомотива» Павла Красковского родилась дочь, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.
«Поздравляем Павла Красковского и его супругу Екатерину с рождением дочери! Девочку назвали Паулиной, рост 51 сантиметр, вес 3,5 килограммов. Желаем маме и малышке здоровья!» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».
В этом сезоне 23-летний форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. В среднем Красковский проводил на льду чуть больше 10 минут игрового времени. В плей-офф нападающий участия не принял.
У голкипера «Авангарда» Гарипова родился сын. Ребёнка назвали Халидом
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:00
-
04:08
-
03:32
-
01:50
-
00:36
-
00:00
- 11 апреля 2020
-
23:47
-
23:19
-
22:59
-
22:34
-
22:06
-
21:31
Партнерский контент