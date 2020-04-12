У нападающего «Локомотива» Красковского родилась дочь. Ребёнка назвали Паулиной

У форварда «Локомотива» Павла Красковского родилась дочь, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.

«Поздравляем Павла Красковского и его супругу Екатерину с рождением дочери! Девочку назвали Паулиной, рост 51 сантиметр, вес 3,5 килограммов. Желаем маме и малышке здоровья!» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

В этом сезоне 23-летний форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. В среднем Красковский проводил на льду чуть больше 10 минут игрового времени. В плей-офф нападающий участия не принял.