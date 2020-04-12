Сутер: худшее осталось позади, «Миннесота» готовится к борьбе за место в плей-офф

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Мы готовы на всё. Мы хотим играть. Наша команда хорошо смотрелась в последних матчах, и мы хотим, чтобы эта серия продолжилась.
В этом сезоне нас бросает то в жар, то в холод. Ужасное начало. … Нам удалось собраться, были взлёты и падения, но сейчас мы оказались в ситуации, которая даёт нам шанс бороться за место в плей-офф. Это отлично характеризует команду. Дела пошли в гору. Команда заиграла, у нас появились дополнительные силы. Худшее осталось позади, мы готовимся бороться за место в плей-офф.
Дин Эвасон? Помощнику тренера непросто занять место главного, но он справился. Он внёс совсем небольшие коррективы и не стал ничего менять глобально. Он знает состав, что очень помогло ему и нам. Ребята просто сказали: «Окей». Возможно, такая перестановка просто нас разбудила, и мы побежали.
Расстроюсь ли я, если всё завершится? Да, потому что у нас хорошая команда. Наши ребята хотят побеждать, и у них есть шанс. Да, будет обидно. Вспомните, с чего мы начали сезон, и где мы сейчас», — приводит слова Сутера пресс-служба лиги.
- 12 апреля 2020
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