Жена Пелино — о коронавирусе: это было очень неприятное и страшное время

Кимберли Пелино, супруга бывшего тренер «Локомотива» и «Авангарда» Майкла Пелино, рассказала, как их семья справляется с коронавирусом.

«Я рада сообщить, что наша семья, кажется, идёт на поправку, хотя это было очень неприятное и страшное время. К счастью, наши симптомы были только неприятными, а не страшными, и мы смогли выздороветь дома.

Мы испытывали боль, лихорадку, кашель, полную потерю энергии и обоняния. У нас было много заботливых и обнадёживающих заметок из России от нынешних и прошлых коллег Майкла — это действительно имело значение и дало нам силы, мы благодарны.

Майкл был сильно болен, и у него была температура в течение десяти дней, но он уже начинает восстанавливать силы. Мы уже освобождены из карантина, но несколько других членов нашей семьи — наш сын Дэвид, и моя мама — также выздоравливают, поэтому мы держим себя в изоляции», — приводит слова Кимберли Пелино ТАСС.

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.