Форвард «Динамо» Брюквин готовится к новому сезону КХЛ на даче

Пресс-служба московского «Динамо» показала, как форвард клуба Владимир Брюквин поддерживает форму на даче в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото также можно посмотреть в «Твиттере».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова со счётом 4-2 обыграли «Спартак».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.