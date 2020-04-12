Форвард «Динамо» Брюквин готовится к новому сезону КХЛ на даче
Пресс-служба московского «Динамо» показала, как форвард клуба Владимир Брюквин поддерживает форму на даче в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова со счётом 4-2 обыграли «Спартак».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.
Источник: московское «Динамо» продлит контракты с Григорьевым, Тарасовым и Алексеевым
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
18:56
-
18:32
-
17:49
-
17:42
-
16:45
-
16:25
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:00
-
04:08
-
03:32
-
01:50
-
00:36
-
00:00
Партнерский контент