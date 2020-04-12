Хейз: до паузы мы были единым организмом, в «Филадельфии» все поверили в систему Виньо

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз рассказал, как игроки американского клуба поддерживают связь во время эпидемии коронавируса.

«У нас есть группа в Snapchat, а также текстовый чат, где общение происходит более или менее регулярно. Я пишу что-то каждый день и проверяю, играет ли кто-то на Xbox. Сначала я всех раздражал, потому что очень много говорил и постоянно шутил. Хотя мне кажется, что всем это нравилось. И мне всё ещё кажется, что им это нравится, так что я продолжаю своё дело.

У меня особенный характер, но я считаю себя позитивным человеком, и мне важно, чтобы окружающие меня люди чувствовали себя хорошо. Когда я подписывал контракт с Чаком, то он выразил желание, чтобы я был собой. Это не точные слова, но было примерно так: «Мы сделали в тебя инвестицию, теперь мы хотим, чтобы ты инвестировал в нас». Сделать это было легко. В эту организацию легко влиться, и я себя чувствовал прекрасно. Все хотят, чтобы ты проявлял свои лучшие качества, и я делаю то же самое с ребятами. Каждый день я стараюсь приходить на арену счастливым.

Ты строишь дружбу, создаёшь воспоминания и попадаешь в ситуацию, когда тебе хочется завоевать Кубок Стэнли. Я чувствовал, что наша команда была единым организмом, и все играли друг за друга. Все поверили в систему тренера Алена Виньо… Если через пару месяцев мы вернёмся и будем играть в плей-офф, то я уверен, что ряд ветеранов достаточно быстро обеспечит всеобщую готовность», — приводит слова Хейза пресс-служба НХЛ.