Антон Худобин в межсезонье может перейти в «Монреаль»

Российский вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин в следующем сезоне может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс», сообщает обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Канадский клуб может подписать россиянина с прицелом на роль бэкапа для основного голкипера Кэри Прайса. Среди возможных кандидатов также называют Ярослава Галака («Бостон Брюинз»), Томаса Грайсса («Нью-Йорк Айлендерс») и Кэма Тэлбота («Калгари Флэймз»).

33-летний Худобин принял участие в 30 матчах нынешнего регулярного сезона, в 16 из которых одержал победы и пропускал в среднем 2,22 шайбы за игру. Его коэффициент надёжности составляет 93%. Всего за карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, в среднем за игру отражая 92% бросков. Ранее он выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления 12 марта.