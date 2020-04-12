Антон Худобин в межсезонье может перейти в «Монреаль»

Российский вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин в следующем сезоне может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс», сообщает обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.
Канадский клуб может подписать россиянина с прицелом на роль бэкапа для основного голкипера Кэри Прайса. Среди возможных кандидатов также называют Ярослава Галака («Бостон Брюинз»), Томаса Грайсса («Нью-Йорк Айлендерс») и Кэма Тэлбота («Калгари Флэймз»).
33-летний Худобин принял участие в 30 матчах нынешнего регулярного сезона, в 16 из которых одержал победы и пропускал в среднем 2,22 шайбы за игру. Его коэффициент надёжности составляет 93%. Всего за карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, в среднем за игру отражая 92% бросков. Ранее он выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления 12 марта.
- 12 апреля 2020
-
22:09
-
21:41
-
21:02
-
20:31
-
19:57
-
19:43
-
18:56
-
18:32
-
17:49
-
17:42
-
16:45
-
16:25
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:57