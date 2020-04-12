Артюхин: до сих пор вспоминаю своё удаление в матче со СКА

Нападающий подмосковного «Витязя» Евгений Артюхин вспомнил своё удаление в овертайме четвёртого матча первого раунда плей-офф КХЛ со СКА, реализовав которое соперник одержал победу в матче и серии.

«До сих пор вспоминаю своё удаление в овертайме четвёртой игры со СКА. К сожалению, ничего не исправить уже, назад не отмотать. Было обидно, я сильно переживал. Понятно, что не было каких-то шансов обыграть СКА в серии, но в том матче мы играли здорово и хотелось продлить серию для болельщиков, для себя. Получилось вот так.

И всё тем обиднее, что тот матч был одним из лучших для меня в сезоне. Я готовился к этой серии, получал в матчах со СКА много времени, так что была возможность проявить себя. Я старался показать, что ещё способен играть на этом уровне», — приводит слова Артюхина «Р-Спорт».

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