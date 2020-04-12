Алтыбармакян: если бы не было инициативы от «Чикаго», я бы никогда так не поехал
21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».
«Если бы не было инициативы, конечно же я бы никогда так не поехал. Я не собирался уезжать только ради того, чтоб уехать. Но инициатива со стороны «Чикаго» действительно была. Они вели меня на протяжении нескольких лет», — приводит слова Алтыбармакяна «Матч ТВ».
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Алтыбармакян: я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
23:57
-
23:49
-
22:56
-
22:09
-
21:41
-
21:02
-
20:31
-
19:57
-
19:43
-
18:56
-
18:32
-
17:49
-
17:42
-
16:45
-
16:25
-
15:57
-
15:42
-
15:31
-
15:20
-
15:05
-
14:38
-
14:25
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:52
-
12:33
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
10:47
-
10:20
-
10:01
-
09:41
Партнерский контент