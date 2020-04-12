Алтыбармакян: если бы не было инициативы от «Чикаго», я бы никогда так не поехал

21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

«Если бы не было инициативы, конечно же я бы никогда так не поехал. Я не собирался уезжать только ради того, чтоб уехать. Но инициатива со стороны «Чикаго» действительно была. Они вели меня на протяжении нескольких лет», — приводит слова Алтыбармакяна «Матч ТВ».

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.

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