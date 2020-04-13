Канарейкин: в «Металлурге» до сих пор болезненно воспринимают серии поражений

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Я два раза работал в Магнитогорске и знаю принципы работы этого клуба. Воспоминания о том периоде очень позитивные, но, как мне кажется, в команде до сих пор болезненно воспринимают серии поражений. В мою бытность, если «Металлург» проигрывал две встречи подряд, то, не дай Бог, потом потерпишь ещё и третье поражение, то это сразу ЧП. А сейчас были длинные серии проигрышей, отсюда паника.

При этом для меня стало полным разочарованием, что игроки «Магнитки» в нынешнем сезоне не прогрессировали. Возьмём, к примеру, оборону в лице Виктора Антипина и Алексея Береглазова, который не так давно вернулся из НХЛ. Они не показывали свой уровень. Это результат не только их работы, но и тренерской. Также у «Металурга» была слабая атака. Поэтому много вопросов к клубу. Просто провальный сезон у Магнитогорска — прошлый, впрочем, был такой же. А в этом вообще со скрипом вышли в плей-офф.

Я помню времена, когда в случае вылета «Металлурга» или «Авангарда» во втором раунде, это сразу считалось ЧП. А сейчас вылетают в первом круге и ещё находят какие-то слова в свою защиту. Но тут нет и не может быть никакого оправдания», — приводят слова Канарейкина «Известия».