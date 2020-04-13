Капризов: я суперчасто мою руки, прям пипец

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
«Надо слушать, что говорят умные люди, которые знают, что это такое, придерживаться этого и не думать: «Ай, со мной этого не случится». У каждого здоровье не бесконечное. Надо за ним следить», — приводит слова форварда «Матч ТВ».
Также, 22-летний нападающий рассказал, как часто моет руки.
«Я суперчасто на самом деле мою. Прям вообще пипец. Пришёл откуда-нибудь – сразу обязательно помыть. Дома вообще часто. За компом сижу, сыграю одну игру – пошёл помыл», — сказал Капризов.
Напомним, 26 апреля Капризову исполнится 23 года. Правами в НХЛ на него обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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