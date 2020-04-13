Канарейкин: группа нижних команд в КХЛ неконкурентноспособна

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.
«Уже давно ведутся дискуссии вокруг этой темы. Ну какой смысл в противостоянии между командами с платёжкой, грубо говоря, в 2 млрд рублей и 400 млн рублей? Это слишком большая разница. Понятно, что обладающие наибольшими бюджетами ЦСКА и СКА имеют огромное преимущество в классе игроков и глубине состава. Какой смысл собирать в пяти-шести командах всю обойму высококлассных хоккеистов? Остальные становятся середняками, способными лишь на отдельные победы над фаворитами. А из них команд восемь вообще не представляют никакого спортивного интереса.
В этом году не надо было прилагать никаких чрезмерных усилий для попадания в плей-офф. Группа нижних команд просто неконкурентноспособна. В прошедшем сезоне эти клубы были гарниром для горячего блюда. Вводимый сейчас потолок зарплат, который, я надеюсь, будет жёстким, позволит малобюджетным командам взять хотя бы часть талантливых игроков, которые усилят конкуренцию в чемпионате», — приводят слова Канарейкина «Известия».
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