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Канарейкин: группа нижних команд в КХЛ неконкурентноспособна

Канарейкин: группа нижних команд в КХЛ неконкурентноспособна
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Уже давно ведутся дискуссии вокруг этой темы. Ну какой смысл в противостоянии между командами с платёжкой, грубо говоря, в 2 млрд рублей и 400 млн рублей? Это слишком большая разница. Понятно, что обладающие наибольшими бюджетами ЦСКА и СКА имеют огромное преимущество в классе игроков и глубине состава. Какой смысл собирать в пяти-шести командах всю обойму высококлассных хоккеистов? Остальные становятся середняками, способными лишь на отдельные победы над фаворитами. А из них команд восемь вообще не представляют никакого спортивного интереса.

В этом году не надо было прилагать никаких чрезмерных усилий для попадания в плей-офф. Группа нижних команд просто неконкурентноспособна. В прошедшем сезоне эти клубы были гарниром для горячего блюда. Вводимый сейчас потолок зарплат, который, я надеюсь, будет жёстким, позволит малобюджетным командам взять хотя бы часть талантливых игроков, которые усилят конкуренцию в чемпионате», — приводят слова Канарейкина «Известия».

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