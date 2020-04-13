Андрей Бельмач: новые реалии изменят пол зарплат в КХЛ с 315 млн до 200-250 млн

Известный спортивный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о развитии Континентальной хоккейной лиги.



«КХЛ меняется, но обстоятельства складываются так, что лига продолжает нести кадровые потери, для игроков приоритетом становится отъезд в НХЛ. Моё мнение — мы на пике кризиса, а ситуация с пандемией его усугубила. Но в КХЛ работают профессионалы, и, уверен, антикризисные планы в лиге уже разрабатываются. Есть опасения. Центральные и региональные бюджеты будут направлены на реализацию социальных проектов, спорту — хотим мы того или нет — придётся затянуть пояса. Видимо, на несколько переходных сезонов придётся пересматривать экономические правила игры, регламент. На мой взгляд, сейчас задача хоккея — сработать на опережение, предложить стране и обществу новые сценарии своего развития.



Много споров вокруг потолка зарплат в 900 миллионов, но новые реалии заставят обратить внимание на его пол — и уменьшить с 315 миллионов, скажем, до 200-250. Сейчас очень важно не потерять хоккей в регионах, сохранить на местах центры развития. Поэтому клубам второго эшелона КХЛ нужно дать дополнительного кислорода в лёгкие.



Моё предложение, которое хочу вынести на обсуждение, — увеличить молодёжную квоту до пяти хоккеистов на клуб. Условно, ставишь пятёрку молодых — получаешь лимит в пять легионеров. Ставишь шесть юниоров — получаешь „плюс 1“ к лимиту на легионеров, семерых — «плюс 2» и так далее", — цитирует Бельмача Russia-Hockey.

Яшкин хочет получать в «Динамо», как Шипачёв. Главные трансферные новости КХЛ ЦСКА продолжает подписывать игроков, а защитник СКА перебирается в «Спартак».