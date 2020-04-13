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«Прелесть какая». Илья Ковальчук провёл тренировку с детьми на свежем воздухе

«Прелесть какая». Илья Ковальчук провёл тренировку с детьми на свежем воздухе
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук провёл тренировку с детьми на свежем воздухе, строго следя за качественным выполнением упражнений.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью
Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.
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