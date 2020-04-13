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Жена Овечкина показала коллекцию клюшек мужа

Жена Овечкина показала коллекцию клюшек мужа
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала коллекцию клюшек мужа.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Сроки возобновления сезона неизвестны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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