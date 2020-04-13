Жена Овечкина показала коллекцию клюшек мужа
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала коллекцию клюшек мужа.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Сроки возобновления сезона неизвестны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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