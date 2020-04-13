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«Свершилось, он готовит». Бобровский занялся приготовлением ужина

«Свершилось, он готовит». Бобровский занялся приготовлением ужина
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занялся приготовлением ужина, удивив свою жену.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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