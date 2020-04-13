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Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 13 апреля

Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 13 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 13 апреля.

2012 год. «Авангард» — «Динамо» Москва — 2:1 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
13 апреля 2012, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Червенка – 04:47' (5x5)   1:1 Комаров – 30:05' (5x5)   2:1 Пережогин (Червенка, Пивцакин) – 43:59' (5x5)

Финальная серия Кубка Гагарина началась с победы «Авангарда», решающий гол забил нападающий Александр Пережогин.

2019 год. ЦСКА — «Авангард» — 5:2 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Светлаков – 02:00' (5x5)   2:0 Марченко (Слепышев, Григоренко) – 08:05' (5x5)   3:0 Григоренко (Вей, Сорокин) – 30:56' (5x5)   3:1 Шумаков (Франсон, Бек) – 33:27' (5x4)   4:1 Григоренко (Вей) – 47:19' (5x5)   4:2 Стольберг (Зернов, Михеев) – 54:56' (5x4)   5:2 Григоренко – 59:29' (en)

Московские «армейцы» стартовали с уверенной победы в финале Кубка Гагарина, хет-трик сделал нападающий Михаил Григоренко.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.

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