Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 13 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 13 апреля.
2012 год. «Авангард» — «Динамо» Москва — 2:1 (первый матч серии)
Финальная серия Кубка Гагарина началась с победы «Авангарда», решающий гол забил нападающий Александр Пережогин.
2019 год. ЦСКА — «Авангард» — 5:2 (первый матч серии)
Московские «армейцы» стартовали с уверенной победы в финале Кубка Гагарина, хет-трик сделал нападающий Михаил Григоренко.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.
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