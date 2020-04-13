Каспарайтис: когда появляются проблемы, понимаем, что Америка не лучшая страна мира

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о ходе пандемии коронавируса.



«Пресса больше всего запугивает народ. Я стараюсь уже не смотреть новости. Мы все знаем, что люди заболеют, а спустя время вирус пройдёт. Кто-то умрёт, но люди умирают каждый день в этой стране. Не только от коронавируса, но и от других болезней. Просто об этом никто не говорит, потому что это не так интересно. А так, думаю, проблем много и в России, и в Америке. Также от наркотиков люди умирают каждый день, полные люди умирают от сердечных болезней. Полно проблем. Сейчас же пришёл вирус, все поняли, что надо беречь себя. А о чём думали раньше? Надо спортом заниматься, выходить на улицу, бегать, жить активной жизнью и слушать докторов, которые продвигают здоровый образ жизни. В Майами человек с сигаретой видит, что ты в его сторону бежишь, он её тушит и надевает маску. Надеюсь, что мир пройдёт через все это. У нас уже в семье все переболели, были какие-то маленькие болезни. Возможно, этим вирусом бог дал понять, что жизнь прекрасна. Надо планету хранить, беречь её и меньше думать про деньги. Нужно понять, что мы хотим жить правильно и чисто.



Я думаю, что Америка считается лучшей страной в мире. Но когда у нас появляются какие-то проблемы, мы понимаем, что США — не лучшая страна. Этот патриотизм иногда сказывается в плохую сторону. У нас федеральный режим, людям тяжело чего-то достичь. В каждом городе, штате есть свои законы, и только потом уже они переходят в федеральный закон. Конечно, я удивлён, что в такой богатой и большой стране, как Америка, не могут до сих пор позволить всем людям сделать тестирование на коронавирус», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

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