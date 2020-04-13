Нападающий «Адмирала» Вихарев заключит однолетний контракт с «Северсталью»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Адмирала» Денис Вихарев заключит однолетний контракт с череповецкой «Северсталью». У сторон уже есть принципиальная договорённость.
27-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 37 (17+20) баллов при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени. За матч Вихарев проводил на площадке 17 минут и 29 секунд.
Вихарев ранее уже выступал за «Северсталь» на протяжении двух лет. Также в активе нападающего один сезон в новокузнецком «Металлурге» и три года в «Адмирале».
Напомним, «Адмирал» принял решение пропустить следующий сезон, но обещает вернуться в КХЛ позже.
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