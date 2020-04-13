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Ержабек: я не закрыл главу с НХЛ, но нужно быть реалистом

Ержабек: я не закрыл главу с НХЛ, но нужно быть реалистом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник подольского «Витязя» Якуб Ержабек рассказал, что пока не планирует возвращаться в Национальную хоккейную лигу.

«Мой контракт будет действовать ещё год, что я даже не могу рассматривать предложения. Однако меня всё устраивает в России.

Я не закрыл главу с НХЛ, но нужно быть реалистом. Каждый год появляются молодые и талантливые ребята. Не хочу говорить, что я упустил свой шанс, однако стоит реально относиться к вещам. Это был хороший опыт, который я бы ни на что не променял. Теперь же нужно двигаться вперёд», — цитирует Ержабека Idnes.cz.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний Ержабек принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 26 (10+16) баллов при показателе полезности «0».

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