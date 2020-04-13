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СКА приобрёл планшеты для петербургских школьников

СКА приобрёл планшеты для петербургских школьников
Хоккей / КХЛ 0

6 апреля началось дистанционное обучение петербургских школьников. При этом почти 17 тысяч городских семей не имеют дома компьютера или планшета. В связи с этим администрация Санкт-Петербурга объявила благотворительную акцию #неканикулы в целях обеспечить школьников необходимой техникой.

Хоккейный клуб СКА присоединился к этой акции, приобрёл и передал в городской Комитет по образованию 120 планшетов, которые будут распределены между учебными учреждениями Петербурга. Всего в городе 510 тысяч школьников, и до 30 апреля им предстоит учиться дистанционно.

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг: «В связи с эпидемией и ученики, и учителя столкнулись с новым вызовом, и не все к нему были готовы, в том числе, и в плане наличия дома нужной техники. Учебный процесс не должен прерываться, и хотелось бы, чтобы все петербургские школьники могли продолжать занятия в новых условиях. Воспитанники школ Академии СКА, кстати, уже полностью перешли на удалённое обучение. СКА рад присоединиться к акции «#неканикулы» и помочь петербургским семьям, нуждающимся в технике. Важно, чтобы сейчас каждый с учетом своих возможностей делал добрые дела, и эта акция оказывает реальную поддержку людям».

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