Р. Ротенберг: важно, чтобы сейчас каждый делал добрые дела

Заместитель председателя совета директоров петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал участие клуба в благотворительной акции, в рамках которой «армейцы» приобрели 120 планшетов для петербургских школьников.
«В связи с эпидемией и ученики, и учителя столкнулись с новым вызовом, и не все к нему были готовы, в том числе, и в плане наличия дома нужной техники. Учебный процесс не должен прерываться, и хотелось бы, чтобы все петербургские школьники могли продолжать занятия в новых условиях.
Воспитанники школ Академии СКА, кстати, уже полностью перешли на удалённое обучение. СКА рад присоединиться к акции «#неканикулы» и помочь петербургским семьям, нуждающимся в технике. Важно, чтобы сейчас каждый с учётом своих возможностей делал добрые дела, и эта акция оказывает реальную поддержку людям», — цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.
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