Людучин — о коронавирусе: в супермаркете народа как перед Новым годом

Российский хоккеист Роман Людучин поделился мнением о пандемии коронавируса и рассказал, что часто выходит из дома.
«Я думаю, что люди уже понимают: постоянно сидеть дома невозможно. Надо же выходить и дышать свежим воздухом хотя бы иногда. Когда появляюсь на улице, то вижу, что людей становится всё больше и больше. Вчера ходил в большой супермаркет, а там народа, как будто Новый год скоро. Первое время ходил заниматься в парк. Сначала народа было мало, а сейчас — больше. Людям хочется гулять и заниматься спортом. Я вообще решил ограничить себя от информации по коронавирусу, потому что её было уж слишком много. Надоело. Стараюсь абстрагироваться. Признаюсь, дома не сижу и каждый день куда-либо выхожу. То потренироваться, то в магазин», — цитирует Людучина официальный сайт «Спартака».
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